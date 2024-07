Ronaldo ko, il rigore non basta: Theo porta la Francia in semifinale!

AMBURGO (Germania) - La Francia supera il Portogallo ai calci di rigore dopo lo 0-0 finale e raggiunge la Spagna in semifinale. Decisivo il rigore calciato da Theo Hernandez , fatale per i lusitani il palo colpito da Joao Felix . In gol anche Cristiano Ronaldo ma solo dagli undici metri come primo rigorista: delude Diogo Costa che, dopo i tre rigori parati contro la Slovenia, non compie nessun miracolo contro la nazionale di Deschamps. La semifinale tra Spagna e Francia andrà di scena all'Allianz Arena di Monaco martedì 9 luglio alle ore 21.

Euro 2024, il tabellone

Portogallo-Francia, la cronaca

Pochissime emozioni nella prima frazione di gioco con le due squadre bloccate a centrocampo che tendono a studiarsi piuttosto che affondare il colpo. Da segnalare solo un tiro alto sopra la traversa di Camavinga al 30° minuto e una punizione di Bruno Fernandes, qualche minuto dopo, di poco fuori a lato di Maignan. Nel secondo tempo si accende la gara: Portogallo vicino al vantaggio prima con Bernardo Silva e dopo con Cristiano Ronaldo, entrambi ipnotizzati dal numero 1 francese. Al minuto 66 tocca alla Francia sfiorare il gol: Kolo Muani sfugge in contropiede ma il suo tiro a botta sicura viene deviato in angolo da Ruben Dias. Al 70° sono ancora i transalpini ad andare vicini al gol, questa volta con Camavinga che da ottima posizione spreca a lato. Non succede altro nei tempi regolamentari e si va ai supplementari.

Nulla da segnalare nel primo tempo supplementare: ritmi bassissimi, squadre che palleggiano a centrocampo e non tentano mai la giocata. Gli unici che tentano qualche accellerata sono Dembelè da una parte e Francisco Conceicao dall'altra, mal seguiti dai compagni. Nella ripresa fuori Mbappè e Leao, sostituiti da Barcola e Joao Felix: qui l'occasione più ghiotta capita sui piedi di Nuno Mendes che al 120° minuto, da ottima posizione centrale, spara lentamente tra le braccia di Maignan. Sul punteggio finale di 0-0, le due squadre vanno ai calci di rigore: dopo il gol iniziale di Dembelè, segna anche Cristiano Ronaldo, seguono le reti di Fofana e Bernardo Silva. Non sbaglia neanche Koundè mentre Joao Felix prende il palo, regalando il vantaggio ai transalpini. Freddo Barcola dal dischetto che firma il 4-2 così come Nuno Mendes che riaccende le speranze portoghesi: ma a regalare la semifinale alla Francia è Theo Hernandez che spiazza Diogo Costa e firma il 5-3 finale.