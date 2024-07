Diretta Olanda-Turchia ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BERLINO (GERMANIA) - A chiudere il programma dei quarti di finale di Euro 2024 sarà la sfida delle 21 tra Olanda e Turchia all' Olympiastadion di Berlino . Gli Orange hanno chiuso la fase a gironi dietro Austria e Francia nel Gruppo D qualificandosi come una delle migliori terze del torneo. Dopo il successo in rimonta al debutto contro la Polonia (2-1), la nazionale di Ronald Koeman ha fermato i vicecampioni del mondo sullo 0-0 perdendo poi 3-2 contro la selezione di Rangnick nell'ultimo match del girone. Agli ottavi è poi arrivato il netto 3-0 sulla Romania firmato Gakpo-Malen (doppietta). La Turchia, invece, eccetto il blackout nel secondo match del girone, quello perso 3-0 contro il Portogallo, ha poi sempre vinto: 3-1 all'esordio contro la Georgia, 2-1 alla Repubblica Ceca e stesso risultato nel primo dentro-fuori contro l'Austria, superata grazie alla doppietta del difensore dell'Atalanta Merih Demiral , squalificato per due giornate per l'esultanza con il saluto dei lupi grigi . La selezione guidata dall'italiano Vincenzo Montella sta facendo benissimo e vuole almeno eguagliare la semifinale raggiunta nel 2008 in Austria e Svizzera. Primo scontro tra Olanda e Turchia nella fase finale di un torneo importante. Nei 14 precedenti (otto qualificazioni Mondiali, due qualificazioni Europei e quattro amichevoli) il bilancio dice: sei affermazioni degli Orange, quattro successi degli ottomani e altrettanti pareggi.

Olanda-Turchia: diretta tv e streaming

Olanda-Turchia, gara valida per i quarti di finale di Euro 2024, è in programma alle ore 21 all'Olympiastadion di Berlino e sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251) e in chiaro su Rai 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now, sulla piattaforma Sky Go e su Rai Play.

