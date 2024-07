“Sei una disgrazia”: Mourinho profetico, Taylor fa infuriare tutta la Germania

Pedri man of the match

Meno male che a riappacificare con il calcio ci hanno pensato i talenti in campo, come Wirtz o Yamal. Come Rodri. Ma soprattutto come Olmo, che nemmeno era nell’undici titolare, ma ci si è ritrovato a causa del forfait di Pedri dopo 8 minuti: gol più assist, con una prestazione da man of the match (e infatti è stato premiato lui dall’Uefa) a far impazzire la difesa di Julian Nagelsmann, che tra l’altro per un anno e mezzo è stato anche il suo allenatore al RB Lipsia. La sua stagione era iniziata con una tripletta nella Supercoppa di Germania contro il Bayern Monaco (anche se in porta non c’era Neuer) e ancora non può dirsi conclusa, ma esattamente come nella semifinale contro l’Italia di tre anni fa a Euro2020 è stato lui a far impazzire chiunque con la sua classe. A Stoccarda aveva già segnato due volte in Bundesliga, ora ci ha aggiunto anche una rete in nazionale che ricorderà per sempre, proprio come quel cross tagliato che alla fine dei supplementari ha rotto la parità.