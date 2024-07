Taylor, spot per arbitri: "Arrivato al mondiale, fai come me": furia sui social

Il fischietto inglese a Roma non è il benvenuto dopo il clamoroso errore nella finale di Europa League contro il Siviglia , persa dalla squadra allora allenata da Mourinho ai rigori. Anche in quella circostanza Taylor non ha concesso un calcio di rigore ai giallorossi per un fallo di mano in area di Fernando su cross di Matic all'81' minuto . Un episodio molto simile a quello di Spagna-Germania che avrebbe potuto cambiare il copione del match. Una scelta che ha mandato su tutte le furie lo Special One: “You’re a fucking disgrace, man!” , non c'è bisogno di traduzione. E il sentimento nei suoi confronti ora non è cambiato e oltre a molti italiani della capitale, anche i tedeschi lo condivideranno.

Oliver, dai "fruttini" a testimonial

Non solo Taylor, anche un altro arbitro inglese è stato scelto come testimonial della pubblicità. Questa volta di mezzo non ci sta la Roma, ma la Juventus. Di chi parliamo? Di Oliver, che nel 2018 si prese le prime pagine di tutti i giornali per il calcio di rigore concesso allo scadere al Real Madrid, giudicando punibile un intervento di Benatia su Lucas Vazquez. Penalty realizzato da Cristiano Ronaldo sul momentaneo 3-0 a favore dei bianconeri, che avrebbe prolungato i quarti di finale di Champions League ai tempi supplementari. E ricordiamo ancora oggi la reazione di Buffon, espulso in quella circostanza per proteste: "Se non hai la personalità per dirigere certe partite te ne stati in tribuna con la famiglia e mangi le patatine e bevi i "fruttini". Ha commesso un crimine contro l'umanità sportiva, un arbitro all’altezza non infrange il sogno di una squadra che ha dato tutto. Prendere una decisione del genere vuole dire avere una totale mancanza di sensibilità umana e sportiva, vuol dire avere una pattumiera al posto del cuore". Ecco, anche Oliver di amici non avrà tanti. Può fare compagnia a Taylor.