Inghilterra col brivido ma continua il sogno europeo: Svizzera ko ai rigori

Euro 2024, il tabellone

Inghilterra-Svizzera, la cronaca

Primo tempo molto equilibrato ma che offre veramente pochissimo sul piano di vista del gioco e delle occasioni, tanto che la prima frazione di gioco si chiude con zero tiri in porta per entrambe le squadre. Da segnalare Kane che al 17° minuto protesta per un mancato rigore dopo essere andato giù in area a causa di un contrasto con un avversario: tutto regolare per Orsato che lascia proseguire. La ripresa si apre con la Svizzera che attacca e che cerca subito il gol del vantaggio: l'unico a provarci è Embolo che impensierisce per due volte Pickford. Ma al minuto 75 ecco il sorpasso degli elvetici: cross di Ndoye dalla destra, liscio di Stones ed Embolo in spaccata mette dentro a porta vuota. Passano solo cinque minuti e Bukayo Saka trova subito il pari: l'ala dell'Arsenal parte dalla trequarti, si accentra dalla destra e piazza il suo sinistro a giro alle spalle di Sommer. Al termine dei novanta minuti regolamentari, le due squadre si avviano ai tempi supplementari: qui al 117° minuto Shaqiri prende una clamorosa traversa direttamente da calcio d'angolo. Sul punteggio finale di 1-1, Inghilterra e Svizzera vanno ai rigori: Palmer apre la serie mentre Akanji si fa ipnotizzare subito da Pickford. Bellingham raddoppia per la nazionale inglese, poi risponde Schar: Saka spiazza ancora Sommer mentre Shaqiri mantiene viva la fiamma svizzera con il terzo rigore calciato. Segna anche Toney che porta sul 4-2 i ragazzi di Southgate, così come Amdouni che spiazza il numero 1 inglese. Ma è Alexander-Arnold a regalare la semifinale alla naizonale inglese che ora affronterà la vincente tra Olanda e Turchia.