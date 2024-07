Diana: "Colpani esempio per i giovani. Seconde squadre importanti"

Serie C come campionato di formazione, Serie C con le seconde squadre delle big, Serie C per salvare il calcio italiano. Dopo il flop dell’Italia di Luciano Spalletti agli ultimi Europei, il movimento si interroga su cosa fare e come farlo. Aimo Diana, neo allenatore della Feralpisalò che proverà a risalire in Serie B dopo la retrocessione maturata a maggio, ha ormai otto anni di esperienza nella terza serie del calcio italiano e per noi ha analizzato il problema, ponendo sul tavolo della discussione le sue riflessioni con annesse, possibili soluzioni. In questi giorni è tornato di moda il refrain “bisogna far giocare i giovani”, ma cosa s’intende e cosa può fare il calcio italiano? “Dopo ogni grande mancato risultato del calcio italiano, si parla così. Bisogna però prima di tutto vedere se i nostri giovani hanno voglia di fare i calciatori nella vita. Il calcio italiano ha le sue regole e vuole vincere subito, non ha tempo di aspettare. La Serie C può essere un buon allenamento, ma poi il problema si sposta nelle categorie superiori: se questi giovani quando salgono di categoria non vengono utilizzati probabilmente c’è un problema non solo degli allenatori, ma anche della società intesa come sociale non come club di calcio”.