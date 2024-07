Juve, ferie anticipate: Europei e Coppa America finite per tutti. A meno che...

Danilo, Douglas Luiz e Yildiz: fuori ai quarti

Danilo e Douglas Luiz sono usciti ai quarti di finale della Coppa America contro l'Uruguay. Rigori fatali per la Selecao e il centrocampista è stato protagonista in negativo con l'errore decisivo. Il Brasile non è riuscito a portare avanti il sogno di poter arrivare fino alla finale ma nel post partita ci ha pensato capitan Danilo a dare la sua visione sul futuro: "È vero, è passato molto tempo da quando il Brasile ha vinto qualcosa, ma bisogna avere pazienza con questi giovani. Non lo dico per me, non so ancora per quanto tempo giocherò in nazionale, ma per me è stato un enorme onore poter stare con un gruppo del genere, dove si lavora molto, c'è professionalità, dedizione. Serve pazienza con giovani come Endrick, hanno bisogno di avere un supporto" ha detto a Lance.