Spagna, non specchiarti e sii più ‘Roja’: mai più cali di tensione

Da venerdì sera, anche Didier Deschamps è d'accordo: "Sì, la Spagna è senza dubbio che la squadra gioca meglio". Che, poi, scaramanticamente, detto dal tuo prossimo rivale non suona benissimo. E suona ancora peggio, se si pensa a quanto il commissario tecnico della Francia dia importanza al jogo bonito: zero. Forse, anche meno. Se le cose gireranno nel verso giusto per Morata e compagni, contro la Germania, la Roja ha disputato soltanto la prima di tre finali. Prima di quella vera, infatti, bisognerà superarne una seconda che andrà in scena, martedì prossimo, nel tempio del Bayern Monaco. Lo stesso stadio dove Julian Nagelsmann si è guadagnato il diritto a sostituire Hansi Flick sulla panchina della Mannschaft dopo averlo fatto su quella del club bavarese: "Abbiamo avuto molte più occasioni di loro. Da un certo punto in poi, solo noi abbiamo provato a vincere la partita. Avremmo meritato di più", ha assicurato il ct tedesco alla conclusione del proprio quarto di finale contro la Spagna.

Le letture sbagliate di De la Fuente

Uno sfogo comprensibile e naturale anche quando non si ha ragione. Ma la verità è che, questa volta, Nagelsmann ne aveva da vendere. E già, perché al netto del rigore non concesso per l'evidente fallo di mano di Marc Cucurella, è proprio vero che "da un certo punto in poi" la Roja ha perso il bandolo della propria matassa e che se la Germania non si fosse scoperta alla ricerca del gol vittoria, la partita sarebbe arrivata noiosamente ai calci di rigore. E se è vero che si è meritato ciascuno degli elogi per quello che è riuscito a fare sinora, è altrettanto vero che Luis de la Fuente ha letto male la partita, togliendo dal campo il suo uomo più pericoloso, quello che costringeva la Germania a tenere un uomo e mezzo con gli occhi costantemente puntati su di lui. Non a caso, quando non si è più dovuto preoccupare di Lamine Yamal, Nagelsmann ha subito lanciato il segnale di guerra ai suoi ragazzi, protagonisti di un lunghissimo forcing finale durato mezz'ora e che, nel rettilineo finale, ha portato alla rete del meritato pareggio.

Francia avanti senza essere bella

Si tratta, probabilmente, del primo errore commesso dal commissario tecnico spagnolo in Germania. Sicuramente il più grave. Braccino? Vertigini? Più semplicemente cattiva lettura del momento della partita: "Abbiamo avuto due brutti momenti. Il primo è arrivato con l’infortunio di Pedri. Il peggiore, però, l’abbiamo vissuto quando la Germania è riuscita a pareggiare all’ultimo minuto". Resta solo da capire quanto De la Fuente sia cosciente del fatto che la rete che ha portato l’incontro ai supplementari sia arrivata in mezzo a un momento negativo che per la sua squadra è durato mezz’ora prima del novantesimo e che, poi, è continuato per ampi tratti anche ai supplementari: "Stiamo vivendo un momento storico. Abbiamo vinto le prime cinque partite del torneo, l’ultima della quale contro la nazionale anfitrione. Abbiamo l’opportunità di entrare nella storia". Tutte belle parole che fanno morale e gruppo, ma che serviranno a poco contro una squadra come la Francia che, a differenza della Germania, non ha bisogno di essere bella per vincere una partita. Anzi, per dirla con Ousmane Dembélé, "se non vi piace il nostro gioco, il problema è vostro".

Spagna-Francia: pesano le assenze

Una cosa è certa, se c’è un aspetto che rende la Spagna superiore ai transalpini è proprio quello di aver dimostrato di possedere un gioco propositivo, anche in fase di non possesso, che le ha permesso di vincere agevolmente le prime quattro partite e di portarsi in vantaggio, con pieno merito, contro la Germania prima di smarrirlo e, proprio per questo, di rischiare l’eliminazione. E già, perché se a fare la differenza saranno le caratteristiche individuali degli interpreti, nessun’altra nazionale ha un cast del livello di quello di Deschamps che, dalla sua, avrà a disposizione tutti i propri uomini, mentre De la Fuente dovrà fare i conti con l’infortunio al ginocchio che terrà fuori per un mese Pedri (che ha ricevuto le scuse di Kroos) e con le squalifiche di Dani Carvajal e Robin Le Normand. Insomma, non proprio Tizio, Caio e Sempronio.