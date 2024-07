Non solo Depay: è un Euro ufficio di collocamento. Quanti svincolati di lusso!

Euro 2024 come ufficio di collocamento. A caccia di un nuovo contratto per togliersi di dosso la scomoda etichetta di svincolati. Incredibile ma vero. Ci sono diversi grandi protagonisti dei quarti di finale dell’Europeo ancora senza squadra per la prossima stagione e alla ricerca di un’occasione. I motivi che hanno portato questi volti noti a restare a spasso (a livello di club visto che sono punti fermi delle rispettive nazionali) sono molteplici. C’è, ad esempio, chi “paga” al momento le richieste considerate esose. È il caso del centrocampista francese Adrien Rabiot, che non ha accettato la proposta di rinnovo della Juventus per rimettersi sul mercato. I bianconeri a inizio giugno avevano messo sul piatto un prolungamento biennale da 7,5 milioni netti a stagione più altri 500mila euro di bonus, con l’opzione per un altro e ulteriore terzo anno. Niente da fare. La mamma-manager Madame Veronique punta, infatti, a strappare un ingaggio in doppia cifra per il figlio. Bayern Monaco e Real Madrid si sono informate senza però affondare il colpo. Almeno per ora. I sondaggi (soprattutto dalla Premier League) per il classe 1995 comunque non mancano. Vedremo se si tramuteranno nell’offerta giusta o se invece, come spesso capita ai giocatori rimasti a piedi, dovrà essere l’ex Psg ad abbassare l’asticella al termine del campionato europeo. Onde evitare di ritrovarsi all’inizio dei vari campionati senza squadra. Lo spettro del caso De Gea aleggia su tutti. Il portiere spagnolo fino al 30 giugno 2023 era il più pagato al mondo nel suo ruolo (stipendio da 15 milioni annui) e adesso è free agent da oltre un anno. Il segnale di come tirare troppo la corda possa, a volte, rivelarsi pericoloso. Sul futuro di Rabiot inciderà anche l’esito del torneo. Se il francese dovesse trionfare a Berlino il prossimo 14 luglio, avrebbe certamente più chance di passare all’incasso. La stessa strategia che sta attuando il numero 10 olandese Memphis Depay, sondato nelle scorse settimane pure da un paio di società italiani (Milan e Roma). Al momento però le cifre chieste dall’ex Atletico Madrid appaiono alte per le casse nostrane.