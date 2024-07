Rabiot punzecchia e Yamal risponde: Spagna-Francia è già iniziata

Mancano ancora diverse ore alla partita tra Spagna e Francia, ma c'è grande fermento attorno al match che per tutti è come fosse una finale anticipata. La parte sinistra del tabellone ha riservato incontri piacevoli e sfide interessanti con le Furie Rosse e i Blues arrivati a giocarsi un posto per la finale di Berlino. C'è grande attesa, dicevamo, perché anche tra giocatori è molto sentita come sfida e la dimostrazione c'è stata nel botta a risposta, a distanza, tra Rabiot e Lamine Yamal.

Rabiot-Yamal: cos'è successo Tutto è partito dalla conferenza stampa della Francia con il centrocampista a parlare proprio del classe 2007. Parole positive nei confronti di un giovane talento in rampa di lancio: "Yamal gestisce molto bene la pressione. Ha molta qualità. È in grado di giocare con le sue qualità sia a livello di club che in un torneo importante".

Poi ha voluto lanciare una frecciatina: "È sempre difficile gestire una semifinale, ma starà a noi mettergli pressione, non lasciarlo ambientare e dimostrargli che per giocare una finale dovrà fare molto di più di quanto abbia fatto finora". La risposta è arrivata via social da Yamal: "Muoviti in silenzio, parla solo quando è il momento di dare scacco matto" ha scritto il 17enne attaccante della Spagna. Insomma, la gara è già iniziata... almeno a parole.

