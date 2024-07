Inter, pugno duro Oaktree: niente Hermoso, Pirola in risalita

MILANO - Niente investimento per Mario Hermoso, 29enne difensore mancino spagnolo svincolato dall’Atletico Madrid, e nessuna cessione, se non a fronte di un’offerta indecente, per Valentin Carboni. Oaktree dopo aver ereditato l’Inter dalla gestione Suning, sta indicando la strada da seguire sul mercato alla dirigenza nerazzurra. Dunque, l’Inter dovrà cercare di ringiovanire, abbassare l’età della rosa e tentare, nel limite del possibile, di non fare cassa con i propri talenti, come per esempio il trequartista finito nel mirino dell’Olympique Marsiglia di De Zerbi. Il club francese è in pressing, anche ieri un intermediario vicino al tecnico bresciano è stato in sede per parlare del 19enne argentino, reduce dal prestito al Monza e impegnato ora in Copa America.

Quanto vale Valentin Carboni

L’Inter a gennaio aveva detto no a 20 milioni della Fiorentina e anche oggi non ha in programma di cedere il ragazzo, sempre che, come detto, non arrivi una proposta irrinunciabile, più vicina ai 40 che ai 35 milioni. E difficilmente l’OM potrà spingersi a tanto. Piuttosto i francesi ragionano su un prestito, ma l’Inter per dare l’ok all’operazione ha pure la necessità di avere garanzie sul minutaggio che avrà Carboni. Sempre che Simone Inzaghi non chieda alla dirigenza di trattenerlo come quinta punta, anche se in quel caso il percorso di crescita del ragazzo rischierebbe di rallentare. Valentin Carboni, comunque, rappresenta un caso a parte dell’estate nerazzurra.

Entrate e uscite dell'Inter

L’Inter, come noto, ha già messo a segno i colpi che servivano per completare l’organico - attesi nelle prossime ore gli annunci di Josep Martinez e Taremi -; mentre adesso va trovato un difensore centrale di piede mancino che vada a rimpiazzare l’infortunato Buchanan (out almeno fino a novembre). Dopo aver riavviato i contatti con l’entourage e recepito le richieste, la dirigenza nerazzurra ha sottoposto il profilo di Hermoso alla proprietà che però non ha aperto all’investimento. Lo spagnolo, nel mirino anche del Napoli, vuole almeno un triennale da 5 milioni, troppo (al momento) per Oaktree. Sono in corso riflessioni anche su un altro svincolato, l’ormai ex granata Ricardo Rodriguez, che di anni ne ha addirittura quasi 32, ma lo svizzero accetterebbe probabilmente un solo anno di contratto con un ingaggio più basso.

Rebus difesa e il sogno Gudmundsson

Insomma, l'impegno per la società sarebbe inferiore. E' probabile comunque che Oaktree preferisca - e avalli - un'operazione su un profilo più giovane, magari in prestito con diritto di riscatto o con un investimento contenuto o coperto dalla cessione di uno o più esuberi. Per questo sono in risalita le quotazioni di Lorenzo Pirola, 22enne della Salernitana, capitano dell'Under21, ma soprattutto ex vivaio Inter. Sarebbe l'ideale vice Bastoni e aiuterebbe anche nella composizione delle liste. In alternativa, si ragiona anche su Vasquez del Genoa, sempre che non si vada su elementi ancora più giovani, magari all'estero. Per il resto, il mercato dell'Inter passa da eventuali novità su fronti oggi stabili: se De Vrij dovesse aprire a una partenza, allora servirà un difensore centrale (piace Bijol dell'Udinese); se Dumfries non dovesse rinnovare il contratto in scadenza nel 2025, allora potrebbe essere ceduto e servirà un nuovo esterno destro. Se poi verranno piazzati Correa (di sicuro) e Arnautovic, allora si cercherà un attaccante di movimento e fantasia come... Gudmundsson.