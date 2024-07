Rabiot alla Fassino, figuraccia mondiale su Yamal: "Se vuole la finale..."

MONACO (Germania) - La Spagna vola in finale ad Euro 2024 dopo il successo in rimonta per 2-1 contro la Francia, un successo che porta la firma del giovane Lamine Yamal. Il 16enne del Barcellona ha realizzato un gol pazzesco (e storico) per pareggiare la partita oltre ad essere una costante minaccia per i galletti. Una doppia vittoria per Yamal soprattutto nei confronti di Adrien Rabiot: il centrocampista francese aveva provocato il giovane spagnolo alla vigilia dicendo "Se Lamine vuole giocare la finale dovrà fare più cose di quelle che ha fatto finora". L'uscita dell'ex Juve è stata quanto mai fuori luogo, ricordando quella di un Fassino che irrideva Beppe Grillo dicendogli "Se crede di essere bravo, fondi un partito e vediamo quanti voti prende". Il Movimento 5 Stelle fece un successo clamoroso alle elezioni, e così è stato per il talento sedicenne spagnolo.