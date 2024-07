Diretta Olanda-Inghilterra ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

DORTMUND (GERMANIA) - Alle ore 21, al Signal Iduna Park di Dortmund, Olanda e Inghilterra si giocano il pass per la finale di Euro 2024, in programma domenica 14 luglio all'Olympiastadion di Berlino, contro la Spagna, vittoriosa 2-1 in rimonta sulla Francia nell'altra semifinale. Gli Orange, classificatisi al terzo posto nel Girone D alle spalle di Austria e Francia (vittoria 2-1 in rimonta al debutto contro la Polonia, 0-0 contro i vicecampioni del mondo e infine ko per 3-2 contro la nazionale di Ralf Rangnick), agli ottavi hanno superato la Romania grazie alla reti di Gakpo e alla doppietta di Malen, mentre ai quarti hanno battuto la Turchia di Vincenzo Montella: passata sotto al 36' per via della rete di Akaydin, la selezione di Ronald Koeman l'ha ribaltata nel giro di sei minuti, tra il 70' e il 76', grazie al colpo di testa del difensore dell'Inter Stefan de Vrij e all'autorete di Müldür. La nazionale dei Tre Leoni, invece, sta facendo parecchia fatica e fin qui ha vinto solo un match nei 90 regolamentari, al debutto contro la Serbia (rete decisiva di Bellingham). Dopodiché sono bastati i pareggi contro Danimarca (1-1) e Slovenia (0-0) per qualificarsi come prima forza del Gruppo C. Agli ottavi la squadra di Gareth Southgate ha rischiato di finire fuori contro la Slovacchia: a 30 secondi dalla fine, infatti, la nazionale di Calzona conduceva grazie alla rete di Schranz. Poi, però, la splendida rovesciata di Bellingham ha portato la sfida ai supplementari, risolti dal colpo di testa di Kane. Ai quarti poi, il successo ai rigori (decisivo l'errore di Akanji) sulla Svizzera dopo l'1-1 in partita firmato Embolo-Saka tra il 75' e l'80'. Il bilancio dei 31 precedenti dice 13 vittorie inglesi, 9 pareggi e altrettante affermazioni degli arancioni.