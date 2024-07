Cuore Bizzotto, le scuse in diretta tv per il problema emozionano l'Italia

Meritava un finale migliore Stefano Bizzotto , stimato telecronista Rai protagonista della semifinale di Euro 2024 tra Spagna e Francia . Fin dall'inizio della telecronaca infatti si è notato che la voce del giornalista sportivo era in affanno. Nonostante la sua esperienza e professionalità, il telecronista ha faticato a completare la presentazione, scandendo solo gradualmente le parole prima della pausa pubblicitaria antecedente all'escuzione degli inni nazionali. I telespettatori hanno subito commentato sui social media riguardo alle condizioni di Bizzotto, che sembrava stesse lottando per mantenere la voce.

Questa situazione, già accaduta nei giorni scorsi anche a Fabio Caressa durante la telecronaca di Croazia-Italia , ha suscitato in molti la preoccupazione se il giornalista sarebbe riuscito a portare a termine la telecronaca, soprattutto considerando anche la possibilità di un prolungamento a causa dei tempi supplementari e rigori. Durante la semifinale di Euro 2024 tra Spagna e Francia, quando Kolo Muani ha portato in vantaggio la Francia, Stefano Bizzotto ha cercato di aumentare il tono, ma l a sua voce si è strozzata in gola .

Anche nei successivi momenti salienti, come il pareggio di Yamal e il gol di Dani Olmo che ha portato avanti la Spagna, Bizzotto ha incontrato difficoltà nel mantenere il tono di voce. Al termine della partita, il telecronista Rai ha concluso la sua telecronaca con un tocco di emozione e umiltà, dato che era la sua ultima partita in un grande torneo calcistico: "Da parte mia le scuse per non aver accompagnato con la voce dei giorni migliori questa bellissima partita".

Bizzotto, nonostante le difficoltà, ha mostrato professionalità e dedizione fino alla fine, ricevendo l'apprezzamento del pubblico per il suo lungo servizio e impegno nel mondo del giornalismo sportivo. Non sono mancate le reazioni sui social: "Bizzotto, eccellente professionista, non merita di andare in onda palesemente senza voce". Ma c'è anche chi ha provato a sdrammatizzare con sarcasmo: "Si è rotto Bizzotto"; "Salvate il soldato Bizzotto". Ed ancora chi lo ha incoraggiato: "Eroico ma per arrivare a fine partita bisogna che qualcuno sia di supporto".