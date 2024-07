Sinner e Paolini fanno volare gli ascolti. Bene anche Euro 2024

Grandi numeri per gli Azzurri a Wimbledon . Per l'esclusiva Sky del quarto di finale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev , gli ascolti tv hanno rilevato 1 milione 765 mila spettatori unici e 772 mila spettatori medi complessivi in total audience, per una quota di share del 7.5%. Così anche il successo di Jasmine Paolini contro Emma Navarro nell'altro quarto di finale del torneo londinese, è stato visto da oltre 765 mila spettatori con il 3,2% di share tv: 405 mila gli spettatori medi complessivi in total audience. Sul sito skysport.it, le pagine visitate sono state 1.7 milioni, con 241 mila utenti unici. Le interazioni social ammontano invece a 884 mila, le visualizzazioni video a 2.06 milioni.

Bene anche Euro 2024

Oltre 2 milioni di spettatori unici per il 6.2% share. È il dato diffuso da Sky sugli ascolti dell’altro evento clou della settimana sportiva: la semifinale di Euro 2024 Francia-Spagna. Per l'Europeo si tratta del terzo miglior ascolto rilevato dall'emittente dopo Italia-Svizzera e Croazia-Italia. Il dato degli spettatori medi in total audience riporta invece 1 milione 214 mila visioni fra grande schermo e Sky Go. Il torneo ha inoltre provocato un'impennata di visualizzazioni per il sito, con 1.9 milioni di pagine e 332 mila utenti unici, e per gli account social ufficiali di Sky Sport, con 884 mila interazioni e 3.83 milioni di visualizzzioni video.

I prossimi eventi

Mercoledì 10 luglio, Sky trasmetterà la seconda semifinale tra Olanda e Inghilterra in programma alle ore 21. Sarà possibile assistere all'evento sui canali tv Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming sulla piattaforma Now. Giovedì 11 invece, la semifinale di Wimbledon tra Paolini e Vekic, sarà trasmessa a partire dalle ore 14.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena e Now.