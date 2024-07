"Deschamps-Francia, futuro chiaro": Diallo non ha dubbi dopo il ko con la Spagna agli Europei

Didier Deschamps resta alla guida dei Bleus. È la decisione della Federcalcio francese, in merito al futuro dell’allenatore reduce dall’eliminazione all’Europeo per mano della Spagna. Le Furie Rosse di De La Fuente si sono imposte con il finale di 2-1 firmato Yamal e Olmo, che in pochi minuti hanno rimontato il vantaggio della Francia andata a segno con Kolo Muani. La Roja sfiderà in finale la vincente fra Inghilterra e Olanda.