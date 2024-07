Europei, Inghilterra in finale contro la Spagna: Watkins beffa l'Olanda al 90'

L' Inghilterra batte l' Olanda per 2-1 e vola per la seconda volta consecutiva in una finale di un campionato europeo, dopo quella persa a Wembley nel 2021 contro l' Italia . Simons illude gli Orange, poi ci pensano Kane su rigore e Watkins nel finale a trascinare Southgate ancora una volta in finale. L'Inghilterra affronterà la Spagna domenica 14 luglio alle ore 21 all'Olympiastadion di Berlino.

Olanda-Inghilterra, la cronaca

Parte forte l'Olanda che al minuto 7 è già in vantaggio: Xavi Simons ruba palla a Rice e lascia partire un destro secco sul quale Pickford non può fare nulla. Al minuto 18 arriva il pari inglese: fallo ingenuo di Dumfries su Kane che dagli undici metri non sbaglia. Il primo tempo si chiude con Foden che coglie il palo dopo un sinistro a giro: graziato Verbruggen. Il secondo tempo presenta ritmi più blandi e squadre meno sbilanciate: gli Orange ci provano da calcio d'angolo con Dumfries e Van Dijk ma l'occasione migliore capita a Saka che al minuto 80 buca il portiere olandese ma il gol viene annullato per fuorigioco fischiato a Walker. Un minuto dopo arriva il cambio che regala la finale all'Inghilterra: Watkins sostituisce Kane e al 90' gela il pubblico olandese con un preciso destro che si insacca alla destra dell'estremo difensore olandese.