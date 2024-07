Chiellini, entrata dura su De Vrij: "Una cosa che un difensore non deve fare..."

"Sono piccoli dettagli che fanno la differenza. Il movimento di Watkins è giusto ma va verso la bandierina, non è un momento in cui è pericoloso". Questo il commento di Giorgio Chiellini sulla rete che è valsa la qualificazione in finale per l'Inghilterra di Southgate. La nazionale dei Tre Leoni ha ribaltato il vantaggio olandese firmato da Simons al 7', pareggiando dapprima con Kane dal dischetto (18') e in seguito con l'attaccante in forza all'Aston Villa, che al 1' minuto di recupero riceve l'assist di Palmer e si ricava lo spazio per il diagonale vincente che supera la marcatura di De Vrij. L'Inghilterra affronterà la Spagna nella finale in programma il 14 luglio allo Stadio Olimpico di Berlino.