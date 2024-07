Chiellini e Rio Ferdinand come Saka: siparietto social prima della finale

Il post di Rio Ferdinand

L'ex difensore del Manchester United - in forza ai Red Devils dal 2002 al 2014 - ha condiviso sui propri profili social un'immagine esilarante in compagnia di Chiellini. Nella foto, i due emulano il fallo su Saka, con Rio Ferdinand nei panni dell'esterno dei Gunners. La foto è accompagnata dal messaggio "3 years on and he’s at it again ffs….!", ovvero "Sono trascorsi 3 anni e lui ci prova ancora" dove "ffs" sta per "for fuck's sake", gentilmente traducibile con l'esclamazione "per l'amore del cielo". Tra i commenti, non mancano quelli dei tifosi della nazionale dei Tre Leoni, che rinnovano il proprio auspicio per la finale di domenica 14 luglio. Gli uomini di Southgate sono attesi alle ore 21 sul campo dello Stadio Olimpico di Berlino per la finale di Euro 2024 contro la Spagna di De La Fuente.