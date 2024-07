I tre capitani campioni d'Europa: l'immagine che fa capire cosa è la Juventus

La Spagna si è laureata meritatamente campione d'Europa al termine di un percorso perfetto, culminato con la vittoria in finale contro l'Inghilterra. Un successo che ha permesso ad Alvaro Morata di alzare il trofeo più importante della sua carriera da capitano, zittendo tutte le critiche che lo avevano accompagno in patria negli ultimi anni. L'attaccante classe 1992 ha continuato così quella che ormai sembra essere una vera e propria tradizione, inaugurata da Cristiano Ronaldo nel 2016 e proseguita con Giorgio Chiellini nel 2021.

Morata come Ronaldo e Chiellini: l'immagine che fa capire cos'è la Juve

Con il successo della Spagna, gli ultimi tre capitani campioni d'Europa hanno sempre militato nella Juventus. Morata si va infatti ad aggiungere a Cristiano Ronaldo, che ha sollevato la coppa nel 2016 con il Portogallo, ed ovviamente a Giorgio Chiellini nel 2021 con l'Italia. Una particolare coincidenza che non è sfuggita ai tifosi bianconeri, che al fischio finale hanno iniziato a far circolare una foto dei tre calciatori che esultavano insieme per un gol dei bianconeri. Un'immagine che più di ogni altra fa capire l'importanza della Juventus, capace di annoverare record anche con i propri calciatori in nazionale.