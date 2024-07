Da Nico Williams a Dani Olmo: la Spagna stravolge il mercato delle big d’Europa

TORINO - Campeones, campeone! Alvaro Morata e compagni hanno cantato, trionfali, su un... pullman che si chiama desiderio e che circolava per le strade di Madrid fendendo ali di folla. Desiderio di festeggiare, di gioire, di scandire a chiare lettere che sono loro i più forti d’Europa. E i più bravi. Implicito, vien da sé, che chi sta lassù con la propria Nazionale possa ambire a stare lassù (nella classifica, nelle ambizioni, nel ranking Uefa) pure con la squadra di club qualora già non lo facesse. Ecco perché, dunque, nei prossimi giorni e settimane vedremo gli effetti di Germania 2024 sul mercato. Gli exploit degli spagnoli non passeranno inosservati e men che meno scontati, anzi… Stanno per fioccare offerte di rinnovi, prolungamenti, ritocchi d’ingaggio se non di veri e propri trasferimenti, per coloro i quali sono stati protagonisti a Berlino, Monaco, Dortmund e compagnia ospitante. La qual cosa, ovviamente, vale per gli iberici che hanno dominato ma anche per coloro che si sono messi in mostra in altre selezioni che pure abbiano terminato anzitempo il rispettivo cammino.

Spagna campione d'Europa!

La Super Nazionale d'Europa

In una ipotetica Super Nazionale d’Europa, un dream team che pescasse da Germania 2024 in base alle prestazioni dei singoli, non ci sarebbero grossi problemi a individuare un portiere all’altezza. Semmai ci sarebbe l’imbarazzo della scelta. Qualcosa di miracoloso e suggestivo ha fatto vedere Diogo Costa, del Portogallo, parando rigori come fossero retropassaggi. I vertici del Porto hanno già tenuto a specificare – l’ha fatto il presidente Villas Boas – che il loro numero uno non è in partenza, ma sa che di fronte ad offerte di rilievo l’eventuale volontà del giocatore di mettersi alla prova altrove e la certificata necessità del club di segnare plusvalenze a bilancio potrebbero imporre di etichettare quali “di circostanza” le frasi di cui sopra (posto, peraltro, che nessuno eserciti la clausola di svincolo di 45 milioni). A catturare l’attenzione ha pensato anche il georgiano Mamardashvili: il Valencia lo valuta 40 milioni, roba da big.

La difesa

In difesa, volendo evitar di prendere in blocco la Spagna, il super ct potrebbe “convocare” i due esterni Carvajal e Cucurella che anche in finale hanno offerto una prestazione eccezionale sia in termini di copertura sia in fase di possesso palla, fraseggiando perfettamente con Lamine Yamal e Nico Williams. Per la coppia centrale, però, si potrebbe pescare da Inghilterra e Francia: Stones (City) è stato solido con gli inglesi e Saliba (Arsenal) ha ben figurato in una Francia che non segnava manco a porta vuota, ma che pareva chiusa ermeticamente. A proposito di Arsenal... Le sue chance potrebbe comunque giocarsele anche il nostro Calafiori, uno dei pochi azzurri a fare bella figura (con Donnarumma): non a caso lo cercava la Juve e ora ci sono i Gunners e lo United.

Il centrocampo

A centrocampo e sulla trequarti, il pezzo forte. Anzi, i pezzi forte. E qua, per un super ct, diventerebbe ancor più dura prescindere dalla Spagna. Davanti a Rodri e al limite a un Bellingham particolarmente predisposto al sacrificio (altrimenti dentro Fabian Ruiz) ecco il trio delle meraviglie composto da Lamine Yamal, Olmo e Nico Williams. Questi ultimi accenderanno, ora, anche il mercato oltre che la Spagna. Olmo piace tantissimo al City, deciso a chiudere quanto prima col Lipsia e che medita anche di esercitare la clausola di 60 milioni (scade il 20 luglio). Un pensierino l’avevano fatto pure il Chelsea e il Barcellona. Barcellona che, però, potrebbe mettere a segno il colpo Nico. Persino il presidente della Liga, Tebas, ha spiegato che nonostante gli equilibri di bilancio cui deve sottostare il club blaugrana l’operazione sarebbe sostenibile. Bene inteso, anche Musiala – per ciò che ha fatto vedere - non sfigurerebbe in questa trequarti.

L'attacco

Centravanti titolare potrebbe ovviamente essere l’olandese Gakpo (Liverpool), che ha trascinato i suoi fino in semifinale e per un soffio non oltre. Ma degni di attenzione sono anche, tra gli emergenti, lo slovacco Schranz (Slavia Praga) che è destinato alla Premier e il georgiano Mikautadze (Metz), il cui passaggio al Monaco è in forse per l’inserimento del Lione.