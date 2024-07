Spagna, 1,25 milioni di euro investiti benissimo su de la Fuente

Decisamente, la Real Federación Española de Fútbol ha due motivi per essere molto soddisfatta. Il primo, ovviamente, riguarda il quarto titolo europeo della sua storia, primato assoluto; il secondo, l'investimento su Luis de la Fuente, 63 anni, il ct che ha condotto la Roja a compiere l'impresa, dopo avere conquistato l'Europeo Under 19 nel 2015; l'Europeo Under 21 nel 2019; la Nations League nel 2023. L'ex difensore di Athletic Bilbao, Siviglia e Alavés percepisce un ingaggio netto a stagione di 1,25 milioni di euro e occupa soltanto il tredicesimo posto nella classifica dei ventiquattro allenatori in azione in Germania. Il meglio pagato è Southgate (5,8 milioni) che ha dato le dimissioni immediatamente dopo aver perso la finale: poiché il suo contratto sarebbe scaduto il 31 dicembre, l'ex ct dei Tre Leoni ha rinunciato a 2,9 milioni di euro. In seconda posizione Nagelsmann; seguono Martinez, Deschamps, Ronald Koeman e Spalletti. Il contratto con la Figc del tecnico di Certaldo prevede 2,8 milioni di euro all’anno, più gli eventuali bonus. Che è auspicabile il ct possa incassare al più presto anche se, dopo il fallimento di Berlino, la strada per rialzare la testa sarà lunga e dura.