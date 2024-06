Sylvinho carica l'Albania: "Girone con Italia, Spagna e Croazia? Lottiamo"

Sylvinho ex terzino di Arsenal , Barcellona e Manchester City , ha guidato l' Albania alla qualificazione a Euro 2024 dove sfiderà l' Italia nella fase a giorni. All'inizio del 2023, è arrivato nel suo ufficio a Tirana con l'ex difensore del City e del West Ham Pablo Zabaleta e l'ex centrocampista del Middlesbrough e della Samp , Doriva , come suoi assistenti.

Sylvinho e la vita in Albania

Alla BBC, Sylvinho ha raccontato, sorridendo: “Vivo in un hotel a circa due chilometri dall'edificio della Federacalcio, quindi a volte torno a casa attraversando un bellissimo parco e incontro i tifosi. Di solito vengono da me e si congratulano con me. Mi hanno detto che avevano capito che tutto avrebbe funzionato nel momento in cui ho annunciato che mi sarebbe piaciuto vivere qui. Mi ha permesso di comprendere appieno l’identità locale e di concentrarmi al cento per cento sul lavoro”. Nello spogliatoio si parla prevalentemente italiano.

Sylvinho sul girone a Euro 2024 con Italia, Croazia e Spagna

Tutto da guadagnare e nulla da perdere in Germania in un girone sulla carta proibitivo con Italia, Croazia e Spagna: "Non andremo lì per divertirci comunque. Il nostro lavoro non è finito e, se avremo qualche possibilità di passare alla fase a eliminazione diretta, lotteremo per ottenerla come abbiamo fatto nelle qualificazioni”.

D'altronde, l'Albania con Sylvinho ha iniziato a giocarsela a viso aperto passando dal 3-5-2 adottato dai suoi predecessori al 4-3-3. Il suo stile offensivo aggressivo ha impressionato anche i tifosi e gli esperti più scettici, che inizialmente non erano convinti dai suoi precedenti incarichi alla guida di Lione e Corinthians.