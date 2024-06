“L’Albania? All’85% non perde. Ecco il giocatore che toglierei all’Italia”

È il Gigi Riva dell’ Albania . Capocannoniere assoluto nella storia della Nazionale rossonera nonostante si sia ritirato da ormai undici anni. Erjon Bogdani , il “gigante di Tirana” (191 centimetri d’altezza, classe 1977, ex responsabile del settore giovanile del Palermo, laureato in Economia e Commercio) è in partenza per Dortmund dove domani sera al Signal Iduna Park non farà mancare il suo sostegno ai propri connazionali in occasione dell’eurosfida contro l’Italia.

Fra azzurri (attualmente noni nel ranking Fifa) e l’Albania (66° posto) la differenza è abissale...

"Questa classifica non è veritiera come quella Atp del tennis dove Sinner, Alcaraz, Djokovic e Zverev, tanto per citare i migliori, non avrebbero difficoltà a sbarazzarsi di chi sta così indietro nella graduatoria".

Intende dire che l’Albania può battere l’Italia?

"Nel calcio tutto è possibile, si gioca in undici, non uno contro uno. Contano tanti fattori. Noi per esempio ne abbiamo abbastanza a nostro favore".

Ci spieghi meglio.

"Innanzitutto il fatto che partiamo come 'underdog' mentre l’Italia, campione d’Europa in carica, gode dei favori del pronostico. La pressione però è su di loro, hanno tutto da perdere al contrario di noi che abbiamo tutto da guadagnare. Inoltre i nostri giocatori conoscono ogni segreto degli azzurri visto che quasi la metà dei convocati gioca o ha giocato in Italia".