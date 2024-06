Italia-Albania, il muro giallo si tinge di rossonero: i numeri sugli spalti

Oltre alle insidie legate all'esordio in una manifestazione importante come quella degli Europei, l'Italia di Luciano Spalletti dovrà tenere conto di un'ulteriore difficoltà nella sfida contro l'Albania, in programma sabato 15 giugno alle 21. Secondo quanto riportato da Espn, sono infatti attesi ben 50mila tifosi albanesi al Westfalenstadion di Dortmund per assistere alla partita contro l'Italia. Dei numeri impressionanti, che porteranno gli azzurri a giocare a tutti gli effetti in trasferta.

Italia-Albania, il muro giallo si tinge di rossonero Per gli Europei la Uefa ha deciso di ridurre la capienza del Westfalenstadion di Dortmund dai soliti 81mila posti a 62mila per motivi di sicurezza. Ebbene i tifosi albanesi dovrebbero essere addirittura 50mila, andando così a ricreacre il "muro giallo" in versione rossonera. Gli italiani attesi sono invece "solo" 10mila, per una partita che si preannuncia molto difficile almeno per l'atmosfera con cui dovranno confrontarsi gli azzurri. Secondo le stime di Espn, l'Albania dovrebbe essere la seconda nazionale più rappresentata dai tifosi in questi Europei, solo dietro alla Germania padrone di casa. Numeri importanti in trasferta sono poi previsti anche per Scozia, Inghilterra, Olanda e Polonia.

Italia-Albania, l'iniziativa del primo ministro Rama L'attesa per gli Europei in Albania è così forte che il primo ministro Edi Rama ha deciso di sospendere il parlamento nazionale per 10 giorni per consentire a oltre 100 ministri e parlamentari di assistere alle partite del Gruppo B contro Italia, Croazia e Spagna. Una scelta che sta facendo molto discutere, ma che spiega con che attesa il popolo albanese si prepara a vivere questa manifestazione. La nazionale rossonera non si era infatti qualificata nel 2020 e manca dal torneo dall'edizione 2016 in Francia in cui si fermò alla fase a gironi.

