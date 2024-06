Vice Vlahovic, spunta il nuovo nome per la Juve: se il Chelsea lo presta…

Mitaj, la valutazione

A Tuttosport ne aveva tessuto le lodi anche Edy Reja che, allora ct delle Aquile, lo inserì in Nazionale maggiore proprio in virtù di questa maturità: «È un ragazzo di grandi qualità morali. Mi ha colpito molto il modo in cui si trasforma: fuori dal campo non è mai sopra le righe, verrebbe da definirlo perfino timido. Poi, però, in campo mostra un grande personalità, di certo superiore a quella che ti aspetteresti da uno della sua età: si fa valere e non ha timore di assumersi responsabilità nelle giocate». Alcuni emissari bianconeri lo avevano già osservato al Tardini di Parma, in occasione dell'amichevole contro il Cile che l'Albania perse per 3-0, in cui Mitaj fu uno dei pochi a salvarsi, ricevendo i complimenti di Sylvinho, come già era accaduto nell'altra sconfitta in amichevole contro la Svezia. Un profilo interessante che la Lokomotiv Mosca valuta tra gli 8 e i 10 milioni di euro.