Broja, tutto sull'ariete che piace alla Juve: perché può fare al caso di Motta

Attaccante fisico e potente al quale l' Italia dovrà fare attenzione perché ha tantissima voglia di riscatto dopo una stagione difficile. Stiamo parlando proprio di Armando Broja , classe 2001, di proprietà del Chelsea e nazionale albanese. Sylvinho l'ha convocato nonostante lo scetticismo generale visto il suo recente infortunio e i soli due gol nel campionato appena concluso, giocato a metà tra i blues e il Fulham. Il ct, però, non ha voluto ascoltare le voci esterne e l'ha convocato per Euro 2024 in Germania, consapevole delle qualità del suo centravanti e di quanto può essere utile per la squadra. Prima degli Europei ha segnato contro il Liechtenstein e contro gli azzurri vuole provare a ripetersi e regalare una grande gioia ai 50 mila tifosi albanesi circa presenti a Dortmund .

Broja, l'Inghilterra e la chiamata del Tottenham

Broja è nato in Inghilterra da genitori albanesi, possiede la doppia cittadinanza ma ha scelto di giocare per l'Albania. Da almeno quattro anni è entrato a far parte in pianta stabile della nazionale maggiore. Ma facciamo un passo indietro e andiamo agli inizi perché i primi calci ha iniziato a tirarli al Burnham Juniors, una delle squadre giovanili vicino a casa, ma il suo talento e la sua propensione offensiva lo hanno messo sotto i riflettori, soprattutto quelli del Tottenham. È stato selezionato a un torneo giovanile da uno scout degli Spurs, accorso per seguire un altro giocatore, ma come in tutte le belle storie c'è anche quel 'al posto giusto nel momento giusto'.