Albania, Sylvinho: "Italia fortissima. Impossibile fermare Jorginho-Barella"

DORTMUND (Germania) - L'Albania del ct Sylvinho ha sognato il colpo al debutto di Euro 2024 dopo il gol flash Bajrami ma poi ha dovuto cedere all'Italia per 2-1. Le parole del ct delle Aquile nel post-partita: "Eravamo un po' nervosi, seconda volta che giochiamo Europei con squadra giovane. Non era semplice un esordio contro un'Italia forte. Nel secondo tempo abbiamo fatto bene, siamo rimasti in partita. Gara difficile soprattutto difficile da bloccare il palleggio tra Jorginho con Barella. I ragazzi hanno fatto benissimo contro una squadra forte con un grande allenatore. Abbiamo provato con una formazione diversa, togliere un attaccante e mettere un trequartista ed un centrocampista in più però ci siamo abbassati ugualmente. La scelta era un 4-4-2 in ripartenza con Bajrami dietro Borja per provare a ripartite. È stata difficile per noi, secono tempo meglio, peccato per quell'ultima occasione ma ci sta".