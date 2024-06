Giuntoli e la questione terzini: l’obiettivo Juve e il derby con il Bologna

N ell’agenda di Cristiano Giuntoli non è in cima alla lista delle operazioni da portare a termine, ma la questione terzini è comunque un capitolo importante all’interno del lavoro che vede il direttore tecnico bianconero all’opera per regalare a Thiago Motta la rosa più idonea per sposare il progetto tecnico-tattico dell’allenatore italo-brasiliano. A livello di esterni bassi, quelli che un tempo manco così troppo lontano venivano appunto chiamati terzini, la situazione è in via di studio. Perché se i titolari offrono ampie garanzie, capitan Danilo a destra e Cambiaso a sinistra, per quanto concerne i rispettivi vice, la situazione non è altrettanto rosea. A destra infatti c’è De Sciglio, che in realtà sa disimpegnarsi anche sulla mancina ma a livello di affidabilità apre più di un interrogativo. A sinistra, invece, ecco Kostic che a prescindere dall’infortunio rimediato nella gara d’esordio dell’Europeo contro l’Inghilterra e di cui si parla nell’articolo a fianco, non rientra nel progetto di Thiago Motta ed è quindi da considerarsi sul mercato.

Juve, Mitaj nel mirino

Proprio per quanto riguarda la mancina, non a caso, la Juventus da tempo ha inserito nel proprio radar il profilo di Mario Mitaj, esterno basso albanese del Lokomotiv Mosca con passaporto anche greco per cui qualora dovesse essere tesserato dai bianconeri non occuperebbe la casella “albanese” che i torinesi hanno a disposizione e quindi l’opzione Projan per l’attacco, come vice Vlahovic, resterebbe in essere. Il ventenne Mitaj abbina una buona fase difensiva a una duttilità tattica spiccata che ne fa un elemento particolarmente interessante. Non a caso il ragazzo ha di fatto aperto un derby a distanza tra la Juventus e il Bologna, che ha messo gli occhi sul ragazzo dall’avvenire più che mai interessante.

Le parole di Mitaj

Proprio ieri è stato messo “in vetrina” dall’Albania che lo ha portato in conferenza stampa per un incontro con i giornalista in cui ha dimostrato tutta la sua umiltà e umanità: «Il futuro in Serie A? In questo momento non penso al futuro, penso solo alla Nazionale e alle due partite che mancano. La mia testa adesso è rivolta solo alla Nazionale. Le critiche a Hysaj? Non è bello andare contro un giocatore. Hysaj ha contribuito tantissimo all’Albania, ha dato sempre l’anima». Per chi volesse rivederselo dovrà semplicemente sintonizzarsi domani pomeriggio alle 15 per il match del nostro girone che vedrà l’Albania opposta alla Croazia nella sfida tra le due battute del gruppo B che il giorno seguente vivrà invece il duello tra le vincenti, ovvero Spagna-Italia.