Non solo Arnautovic: la sfida Sabitzer-Rabiot infiamma Austria-Francia

Lontanissimi sono i fasti di circa un secolo fa, quando l'Austria del calcio era tra le regine d'Europa e anche del mondo. Oggi, tuttavia, alcuni degli uomini allenati da Ralf Rangnick hanno l'esperienza giusta per sfangarla in occasioni importanti. E contro la Francia stasera sanno di potercela fare. Anche perché furono Marko Arnautovic e compagni e mettere seriamente in difficoltà l'Italia di Roberto Mancini mela scorsa edizione dell'europeo. Quella in cui gli azzurri erano un treno che correva veloce e agli ottavi di finale fu salvato solo dall'accelerazione del pistone Federico Chiesa, senza la quale sarebbe stato difficile trovare lo scatto decisivo. La sfida di stasera contro i Bleus, dunque, assume i connotati della festa dove andare a rompere i piani di chi l'ha organizzata. E quale occasione migliore della prima uscita per mettere zizzania e potersi ergere a sorpresa dell' evento?

Oltre al centravanti dell'Inter gli austriaci possono contare su altri giocatori capaci di fare la differenza in partite importanti. Tra tutti il centrocampista Marcel Sabitzer, reduce da una splendida avventura quest'anno con la maglia del Borussia Dortmund. Solido elemento, capace di fare da collante, segnare gol nei momenti difficili e capace di infondere fiducia nei compagni grazie a un carisma innato, sarà lui l'incaricato di guastare i piani di una delle grandi candidate al trionfo. Lui che ha candidamente ammesso di aver sofferto di una lieve forma di depressione dopo la sconfitta in finale di Champions League contro il Real Madrid, è adesso il giocatore dal curriculum più illustre tra coloro a disposizione di Rangnick, dovrà duellare in mezzo al campo con lo juventino Adrien Rabiot, il cavallo più potente agli ordini di Didier Deschamps.

Senza David Alaba, costretto a rinunciare al torneo continentale per via di un infortunio al legamento crociato del ginocchio, sarà invece Konrad Laimer a vestire la fascia di capitano. Un'incombenza, quella del giocatore del Bayern Monaco, che potrebbe essere un vantaggio per gli austriaci, che avranno nel mediano un giocatore più coinvolto in tutte le dinamiche, vista la sua posizione in campo. Laimer, che prima del fischio d'inizio dovrà dare la mano a Kylian Mbappé e cercare di iniziare a batterlo già da subito al momento del sorteggio, dovrà caricare i suoi al massimo per un incontro difficilissimo, nel quale l'outsider di turno farà leva anche sulle abilità tattiche del suo selezionatore. Poi, come ultimo guastafeste ci sarà quell'Arnautovic che dopo una stagione da comprimario cerca la gloria da titolare. Al terzo europeo con l'Austria, quello che per lui probabilmente sarà l'ultimo e, dunque, verrà affrontato con ancora più veemenza.