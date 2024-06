Wimmer, chi è e dove potrebbe giocare il nuovo obiettivo Juve

La Juve è attenta sul mercato a valutare le occasioni per rinforzare la rosa e consegnare a Thiago Motta giocatori ideali per il suo modo di giocare. In questo senso, infatti, starebbe seguendo un profilo per l'esterno d'attacco, considerando la situazione di Chiesa ancora in dubbio e risolvibile soltanto a fine Europeo per l' Italia . Dunque resta l'incognita su quale potrebbe essere il suo futuro e nel frattempo i bianconeri stanno valutando altri nomi: da Greenwood, nei giorni scorsi, a quello di Wimmer, nome nuovo e impegnato con l' Austria a Euro 2024. In campo questa sera contro la Francia potrebbe essere l'occasione giusta per guardarlo all'opera, sicuramente verrà osservato dal tecnico italo-brasiliano (già lo aveva valutato per il Bologna l'estate scorsa).

Wimmer, la storia

Nato il 30 maggio a Tulln, in Austria, è un giovanissimo esterno d'attacco, ma che può giocare anche in altri ruoli della zona offensiva. Classe 2001, potrebbe essere un potenziale investimento per i bianconeri, soprattutto in ottica futura perché negli anni ha dimostrato grandissime capacità. Andiamo per gradi, però, perché prima c'è da conoscere la sua storia che si è sviluppata per gran parte nel suo paese.

Cresciuto nell'Austria Vienna, nel 2019 ha fatto il suo esordio nel derby contro il Rapid perso per 2-1 ma quando basta per farlo conoscere al calcio dei grandi. Da giovane promessa è stato inserito, qualche anno dopo, nel "Best performing U21 players" dal CIES. Un riconoscimento importante che ha trovato conferma poi con il passare delle stagioni e delle prestazioni. Viene successivamente acquistato dall'Arminia Bielefeld, in Germania, per iniziare una nuova avventura lontano, non troppo, da casa. L'ambientamento non è difficile e nella prima stagione si è messo subito in mostra conquistando l'interessamento del Wolfsburg. Nel 2022 è passato così ai biancoverdi dove ha potuto accrescere ancor di più il suo bagaglio e l'esperienza in Bundesliga.