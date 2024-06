Atalanta, il primo colpo è De Ketelaere: quanto incassa il Milan

L'operazione De Ketelaere e il mercato dell'Atalanta

L'operazione De Ketelaere è una delle due che riguardavano i prestiti. L'altro giocatore che attende novità è Emil Holm per il quale, fino a questa sera, c'è la possibilità di un riscatto a circa 8,5 milioni. La sensazione è che l'Atalanta stia lavorando a una pista alternativa. Per oggi si attendono sviluppi in modo da coprire l'eventuale mancato riscatto di Holm con un'altra pedina di cui probabilmente, in perfetto stile Atalanta, non si è ancora sentito circolare il nome. Sugli altri fronti, per il momento non emerge ancora nulla di concreto. Il nome di Zaniolo è stato proposto alla società nerazzurra, ma non risultano interessi particolari o discorsi aperti anche perché, rosa alla mano, per Gasperini ci sono altre priorità, come un difensore centrale e uno o due uomini sulle corsie esterne. A proposito di laterali, il nome di Gosens (Union Berlino, già a Bergamo nel recente passato) è circolato ed è da tenere in considerazione anche se il Bologna di Sartori ha già mosso passi ufficiali con la società tedesca e Gosens piace pure al Torino. C’è infine da valutare anche una serie di elementi di rientro dai prestiti. Okoli (era a Frosinone), Cambiaghi (Empoli), Piccoli (Lecce) e Cittadini (Monza) faranno ritorno a Bergamo, ma non dovrebbero restare, al pari di elementi come Kovalenko (Empoli) e Gollini (Napoli) per i quali sarà necessario trovare una nuova sistemazione. In uscita, nessuna novità per quanto riguarda Koopmeiners, che piace alla Juventus e in Premier, ma per lui l’Atalanta vuole 60 milioni.