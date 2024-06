Lukaku aspetta solo Conte: le mosse mercato del nuovo Napoli

Prende forma il nuovo Napoli targato Antonio Conte. Fatta per l’arrivo di Rafa Marin che sarà il primo colpo targato Giovanni Manna. Contratto fino al 2029 per il centrale classe 2002, che arriverà dal Real Madrid per 12 milioni. Gli spagnoli avranno il diritto di recompra a partire dal 2026 per una cifra intorno ai 30 milioni. In difesa gli azzurri restano poi in pressing sul Torino per Buongiorno (offerto un quinquennale da 2,5 milioni a stagione più bonus) e aspettano una risposta dallo svincolato Mario Hermoso: proposto allo spagnolo un triennale da 3,5 milioni a stagione più bonus. L’ex Atletico Madrid però ne vuole almeno 5-6: al momento c’è distanza anche se sono previsti nuovi contatti in settimana. In uscita Natan (piace al Verona che l’ha chiesto in prestito), Ostigard e Juan Jesus. A centrocampo tutto pronto per il rinnovo di Folorunsho fino al 2029; mentre in attacco il preferito di Conte rimane Romelu Lukaku, che sta temporeggiando con i club arabi interessati a lui per aspettare il Napoli. Intanto gli azzurri hanno chiesto informazioni pure per Gyokeres (lo Sporting spara alto), Dovbyk (Girona) e Gimenez (Feyenoord): tutti nomi appezzati anche se il preferito resta il belga. Tra i pali verrà confermato Meret (si profila il prolungamento fino al 2027) al quale verrà affiancato Caprile, che si giocherà il posto da titolare col terzo portiere della nazionale italiana. Per l’ex Empoli erano arrivate due proposte da parte di club di Serie A, ma il Napoli l’ha dichiarato incedibile.

Il mercato in uscita e in entrata: ecco che faccia avrà la Juventus di Motta Il calciomercato entra nel vivo A proposito di Empoli: la società del presidente Corsi lavora per rifarsi il look in attacco. In arrivo Sebastiano Esposito in prestito dall’Inter (prima però deve prolungare coi nerazzurri il contratto fino al 2025). Piacciono parecchio anche Brunori (Palermo) e Pellegri (Torino), intanto i toscani puntano Cimino (Cosenza) per la difesa e hanno dato il via libera al Cagliari per Davide Nicola, che è pronto ora a firmare un biennale con i sardi. Restando in casa rossoblù: i dirigenti sardi ci provano per la punta Pio Esposito (Inter); mentre il centrale Dossena può andare al Como. Il Parma vuole Busio del Venezia, che insiste per Ferrari (in scadenza col Sassuolo). Brassier si allontana dal Bologna: il centrale del Brest ha scelto di accasarsi al Marsiglia. I rossoblù per le fasce restano in pressing su Holm (Spezia) e Gosens (Union Berlino); mentre sulla trequarti il nome caldo è quello di Suslov del Verona. I gialloblù possono sostituire lo slovacco con Kastanos (Salernitana), che è a un passo dai veneti.

Il mercato delle romane A proposito dell’Hellas: è entrata nel vivo la maxi trattativa con la Lazio per il passaggio in biancoceleste di Noslin e Cabal. In cambio come parziale contropartita la formazione veronese può ottenere Akpa Akpro, per il quale c’è il gradimento tecnico anche se l’ingaggio appare elevato. La società di Lotito inoltre è in chiusura per Dele-Bashiru (Hatayspor) che firmerà un quinquennale; mentre per Stengs filtra ottimismo sulla possibilità di trovare una quadra in tempi brevi col Feyenoord. Da una sponda all’altra del Tevere, dove la Roma riflette sul futuro di Bove: il centrocampista è richiesto da Everton e Bournemouth. In entrata i giallorossi insistono per accaparrarsi esterno offensivo Douè del Rennes. Bonaventura verso il rinnovo fino al 2025 con la Fiorentina. Infine il Monza si avvicina a Montipò (Verona) e pensa a Lassana Coulibaly (Salernitana).

© RIPRODUZIONE RISERVATA