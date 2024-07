De Bruyne perde le staffe dopo il ko Belgio: dà dello stupido a un giornalista

De Bruyne, provocazione e risposta

De Bruyne ha analizzato prima la partita: "È un peccato, penso che ci fosse un piano chiaro e che l'avessimo eseguito bene, ma loro hanno segnato contro di noi quasi alla fine. Stiamo parlando della Francia, ma è sempre una delusione essere lasciati fuori dall'Euro. Abbiamo lavorato come una squadra". E sul futuro: "È troppo presto per dire se smetterò di giocare per la nazionale. Ora ho bisogno di riposare, perché è stata una stagione lunga e speciale per me. Ho bisogno di pensarci un po'. Prenderò una decisione dopo l'estate".