Dalic incorona Gvardiol: “Yamal e Pedri? Può fermare tutti da solo”

" Gvardiol? C redo che fermerà Yamal, Pedri, Williams da solo " - così il ct della Croazia, Dalic, ha elogiato il difensore del Manchester City in conferenza stampa. Il commissario tecnico ha parlato poi della sfida d'esordio all'Europeo contro la Spagna e ha caricato l'ambiente: "Non giocheremo per il pareggio, ma solo per vincere".

Spagna-Croazia, le dichiarazioni di Dalic

"La chiave fondamentale del nostro gioco è la qualità, ma anche il peso è un fattore importante. Quando si gioca per la Nazionale, la motivazione è sicuramente ai massimi livelli" - ha spiegato Dalic in conferenza stampa. Sulla partita contro la Spagna e il girone: "Abbiamo il gruppo più duro possibile, lo dicono tutti. L'inizio è importante, ricordatevi il Mondiale in Qatar quando abbiamo giocato per la prima volta contro il Marocco, quel punto ha significato molto per noi in seguito. Non puntiamo al pareggio, vogliamo vincere, non abbiamo paura di nessuno. Non ho il diritto di lamentarmi di nulla, non ho il diritto di essere pessimista, credo nella Nazionale, facciamo del nostro meglio". Su Perisic: "Ogni allenamento migliora, abbiamo 15-16 giocatori che possiamo utilizzare in qualsiasi momento". Su Gvardiol: "Ha giocato una grande stagione al Manchester City, è uno dei nostri giocatori chiave. È capace di fermare qualsiasi attaccante spagnolo, sarà pronto, credo che fermerà Yamal, Pedri, Williams da solo, ma anche con l'aiuto dei compagni... Giochiamo da squadra, non da singoli, credo che JoSko può farcela".