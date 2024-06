Ivana Knoll fa infuriare i tifosi italiani prima di Italia-Croazia: il motivo è clamoroso

Tra i supporter croati presenti in Germania c'è anche la sexy tifosa Ivana Knoll. La dj, diventata famosa durante i Mondiali del 2022 per i seducenti look sfoggiati sugli spalti, ha scelto di seguire la sua nazionae anche per Euro 2024. Già presente in tribuna per la sfida contro l'Albania, Ivana non farà mancare il proprio supporto nemmeno stasera in occasione di Croazia-Italia. Sui suoi profili social ha pubblicato una serie di video mentre festeggia con tani altri tifosi: "La migliore atmosfera di sempre" - la caption scelta dalla dj. Ma tra le clip postate dalla Knoll una in particolare ha fatto infuriare i tifosi italiani e il motivo è clamoroso.