Eriksen e il grande ritorno: il gol nello stadio del dramma

Che un giocatore di punta della Nazionale danese segni un gol decisivo al Parken Stadion, ovvero lo stadio che più frequentemente ospita le partite ufficiali dei biancorossi, non è una notizia. Che però quel gol lo segni uno che solo tre anni fa, su quello stesso terreno, ha avuto un attacco cardiaco potenzialmente fatale, ecco, qui già siamo in un altro mondo. Christian Eriksen, è ovviamente di lui che stiamo parlando: mercoledì sera, a 4’ dalla fine, un tiro da fuori a girare e a cadere alle spalle di Robin Olsen, ha dato alla Danimarca il 2-1 finale nell’amichevole pre-Europei con la Svezia, in un clima classico per le partite dei danesi, esaurito e grandioso entusiasmo, anche per via dell’avversaria, non amatissima. Eriksen, il 12 giugno 2021, era crollato in campo, vicino alla linea laterale, colpito da arresto cardiaco causato da fibrillazione ventricolare, episodio che chi ha visto in diretta o in qualunque forma non può dimenticare, per l’angosciante drammaticità, per l’immediata solidarietà di compagni e avversari e per la cappa di ansia che aveva poi avvolto la sorte del giocatore in quell’ora tra ricovero e scioglimento della prognosi, con successivo inserimento di un defibrillatore per la prevenzione secondaria della morte improvvisa.