Danimarca 2ª, Uefa spiega perché: il ranking non c’entra, il motivo ufficiale!

Si può perdere il secondo posto del girone per un cartellino giallo? Certo, chiedete pure alla Slovenia , che ha dovuto accontentarsi del piazzamento da migliore terza per colpa di un suo dirigente, precisamente Milivoje Novakovic , direttore tecnico della nazionale ed ex attaccante storico del Colonia. Ma come mai si è considerato il criterio del fair play? Il regolamento dell'Europeo parla chiaro e dimostra ancora come in competizioni simili anche i dettagli facciano la differenza.

Europeo, due nazionali a pari punti? I criteri

La Danimarca e la Slovenia dopo i rispettivi pareggi per 0-0 contro la Serbia e l'Inghilterra hanno terminato il girone entrambe a tre punti. E cosa si è preso in considerazione per decretare l'ordine in classifica? Ecco i criteri stabiliti dal regolamento UEFA:

Punti fatti negli scontri diretti

negli scontri diretti Miglior differenza reti negli scontri diretti

negli scontri diretti Maggior numero di gol segnati negli scontri diretti

negli scontri diretti Miglior differenza reti generale nel gruppo

Maggior numero di gol segnati nel gruppo

Disciplina (applicando queste penalizzazioni: -3 punti per ogni espulsione diretta, -1 per ogni ammonizione, -3 per ogni espulsione per doppio giallo

(applicando queste penalizzazioni: -3 punti per ogni espulsione diretta, -1 per ogni ammonizione, -3 per ogni espulsione per doppio giallo Migliore posizione nella classifica generale delle qualificazioni europee (o sorteggio, nel caso in cui sia coinvolta la Germania, nazione ospitante).

(o sorteggio, nel caso in cui sia coinvolta la Germania, nazione ospitante). Calci di rigore

Danimarca seconda e Slovenia terza: ecco perché

Entrambe le Nazionali hanno concluso il girone C con tre punti. Il loro scontro diretto è terminato 1-1 e hanno segnato e subito lo stesso numero di gol, due. A questo punto il criterio successivo è il fair play, legato alle ammonizioni e alle espulsioni. In un primo momento sembrava fosse sul 6-6, però la UEFA ha chiarito che è stata considerata proprio la "disciplina". Cosa ha pesato allora? Un cartellino giallo preso da Milivoje Novakovic, direttore tecnico della nazionale, proprio nel match contro gli scandinavi. Cosa sarebbe successo se non fosse stato ammonito? Non sarebbe cambiato nulla in termini di classifica perché il criterio successivo, quello del Ranking, avrebbe premiato lo stesso la Danimarca. L'ex Colonia può rasserenarsi pensando al tabellone: agli ottavi la Slovenia se la vedrà con l'Austria (anche se sta mostrando un grande calcio), mentre Hoijlund e compagni se la vedranno con la Germania.