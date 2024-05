Thuram: "Prima ero solo il figlio di Lilian, ora sarò tra i top al mondo"

Marcus Thuram è stato tra le grandi rivelazioni dell'ultimo campionato di Serie A. Arrivato a parametro zero dal Borussia Mönchengladbach per sostituire Lukaku, ha permesso all'Inter di conquistare lo scudetto grazie a 15 gol e 14 assist in tutte le competizioni. Il classe 1997, a pochi giorni dall'Europeo che lo vedrà protagonista con la Francia, ha fatto un bilancio della sua stagione e degli obiettivi futuri in un'intervista al quotidiano Le Monde.