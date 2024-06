“Era triste, si allenava da solo”: Pogba, il racconto commosso di Griezmann

Antoine Griezmann ha parlato di Paul Pogba in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale francese per Euro2024. Il centrocampista della Juve è fermo da mesi, squalificato a settembre per doping, e in attesa di completare l'iter giudiziario. Intanto, però, Griezmann si è soffermato sul calciatore bianconero, dichiarando che era "molto triste".