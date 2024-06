Milan, non solo gli acquisti: sul tavolo ci sono anche i rinnovi pesanti

In attesa che tutto il board rossonero torni operativo a Milano (Furlani ieri era di rientro da Dubai), si accumulano le cose da fare per garantire una squadra forte per il presente e per il futuro. Già, perché non ci sarà solo il terreno del calciomercato nel quale la dirigenza milanista giocherà una partita importante, ma anche quello dei rinnovi di contratto, specie dei big che andranno a scadenza il 30 giugno 2026. I nomi sono quelli di Mike Maignan e di Theo Hernandez. Due colonne di questo Milan che dopo gli addii di Olivier Giroud e Simon Kjaer ha nei due francesi delle figure carismatiche importanti dentro e fuori lo spogliatoio. Entrambi chiedono dei considerevoli aumenti di salario, con Maignan che attualmente prende 2.8 milioni mentre Theo si vede bonificati 5 milioni ogni stagione. Pochi, in entrambe le situazioni, se si considera il valore assoluto di entrambi i calciatori e con l’Inter che ha trovato l’accordo per rinnovare Lautaro Martinez e Barella, ecco che il Milan non può essere da meno. La società è solida economicamente ed è arrivata ad un punto in cui è obbligata ad alzare il livello del proprio monte salariale, specie per calciatori importanti sia dal punto di vista tecnico sia per quanto concerne l’immagine fuori dal campo. Perché Maignan e Theo (occhio a un ritorno del Real Madrid se non dovessero prendere Davies dal Bayern Monaco) sono due dei giocatori più riconducibili a questo periodo storico del Milan e non riuscire a trovare un accordo con loro sarebbe deleterio sotto tanti punti di vista.