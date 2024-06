Mbappé e Cristiano Ronaldo da record su Instagram

L'arrivo di Kylian Mbappé al Real Madrid è tra le notizie più rilevanti del momento. L'ex calciatore del Paris-Saint-Germain dal suo ritiro con la Nazionale francese, ha condiviso nei giorni scorsi sul suo profilo Instagram alcune immagini dove lo si vede bambino con indosso le maglie del Real Madrid. "Un sogno che si avvera. Molto felice e orgogliosa di far parte del club dei miei sogni. È impossibile spiegare quanto mi senta felice ed eccitata in questo momento. Non vedo l'ora di vederti ", ha scritto a commento della carrellata di scatti, registrando circa più di 20 milioni di like . T ra i tanti commenti al post dell'attaccante francese anche quello di Cristiano Ronaldo , che ha scritto: "Adesso tocca a me! Sono veramente contento di vederti illuminare il Bernabeu".

Mbappé e Ronaldo, la cifra record registrata sui social

Il commento del giocatore dell'Al-Nassr è diventato, neanche a dirlo, rapidamente virale in rete. In poco tempo dalla sua pubblicazione, è risultato il secondo commento più apprezzato della storia, con una cifra che supera i 3,7 milioni. Tra gli altri che hanno lasciato risposto al post di Mbappé anche Sergio Ramos che ha scritto "Benvenuto Fratello", apprezzato da 545mila fan, mentre quello di Mauro Icardi con gli applausi e i cuori ha ottenuto più di 79mila like. Stando a quanto riferito dalla stampa spagnola ed internazionale, l'arrivo nella 'Casa Blanca' del calciatore francese genererà un tale giro di affari che permetterà al club 15 volte campione d'Europa di rientrare dell'investimento, e anche di guadagnarci. Il quotidiano sportivo spagnolo 'AS' ha raccontato che così come avvenne per Cristiano Ronaldo nel 2009, che quasi raddoppiò l'impatto finanziario nel club, lo stesso avverrà ora con Mbappé.