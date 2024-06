Thuram: "Inter altra dimensione, è vittoria o fallimento. Sull'Europeo..."

A pochi giorni dall'inizio degli Europei, Marcus Thuram ha parlato ad AS delle sua sensazioni in vista della manifestazione. Dopo un anno da assoluto protagonista nell'Inter dello scudetto, l'attaccante è infatti chiamato ad essere decisivo anche nel cammino della Francia che arriva agli Europei da assoluta favorita per la vittoria finale. Un pronostico che Thuram sembra non temere, ben consapevole dela forza della nazionale a disposizione di Deschamps.

Francia, Thuram: "Ho fiducia, pronto a sostituire Giroud" L'attaccante classe 1997 si è espresso così sul suo livello di forma in vista degli Europei: "Affronterò il torneo come un giocatore che ha piena fiducia in sé stesso dopo aver fatto abbastanza bene con l’Inter. Arrivo a Euro2024 con voglia di aiutare la nazionale e con grande fiducia in tutto quello che faccio". Quindi la domanda più importante, con la pesante eredità di Olivier Giroud, miglior marcatore della storia della Francia, che sarà chiamato a raccogliere: "Mi sento pronto a essere il numero 9 della Francia, ma non dirò che sarò l’erede di Giroud. Ho firmato per l’Inter la scorsa estate per entrare in una nuova dimensione e aprire un nuovo capitolo, mi sono assunto delle responsabilità in questa stagione e adesso sono pronto ad essere il 9 della Francia. L’obiettivo è confermare in un grande torneo come gli Europei quanto fatto di buono all’Inter".

Thuram: "Inter altra dimensione, sei obbligato a vincere" Thuram ha quindi approfondito il capitolo Inter, dopo la sua prima ottima stagione in Serie A: "Ogni giorno dò il mio meglio per migliorare ed ottenere il massimo. La mia grande ambizione è arrivare ad essere la miglior versione di me. All’Inter ho scoperto nuove cose, rispetto al Gladbach c’è molta più pressione ma ho dato tutto per ambientarsi in fretta. L’Inter è un’altra dimensione, perché parte con l’obiettivo di vincere lo scudetto altrimenti è un fallimento. Ho notato anche una differenza in termini di mentalità, ogni partita all’Inter è importante ed ogni minuto è fondamentale per cercare di vincere lo scudetto". Infine un commento su Kylian Mbappé, il protagonista più atteso di questi Europei: "E' uno dei migliori giocatori al mondo e non lo ha dimostrato solo quest’anno, sin dall’inizio abbiamo capito tutti che talento ha. Continua a confermare questo talento stagione dopo stagione con quello che fa in campo".

