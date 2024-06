Rabiot, la Juve e una nuova alternativa. E torna di moda un finalista Champions

La mamma-agente non ha fretta e ora, a ben vedere, non ce l’ha nemmeno la Juventus, che intanto sta rinforzando il reparto con lo stesso Douglas Luiz . Una mossa che, in qualche modo, potrebbe riversare un po’ di pressione proprio su Rabiot, che intanto nei giorni scorsi ha incassato l’interesse di alcuni club, tra cui il Milan, seppur senza passi concreti. E, ieri, anche l’investitura di un mostro sacro come Mbappè: «Adrien è maturo nel gioco e nei discorsi, vive l’apice della carriera: ha già vestito la fascia di capitano della Juve e, in club così importanti, certe scelte non si sbagliano. Negli anni scorsi ha avuto qualche passaggio a vuoto, ma oggi abbiamo con noi un uomo risoluto».

Juve su Fofana. E in uscita...

Lo scenario intorno a Rabiot non è mutato, con un cauto ottimismo che continua a serpeggiare alla Continassa, anche se la società si sta muovendo per far fronte a ogni scenario possibile: nelle ultime ore è stato sondato Youssouf Fofana, 25 anni, annunciato in uscita dal Monaco in estate. A proposito di centrocampo, la mole di interpreti in organico alla Continassa imporrà a Giuntoli di concentrarsi (anche) sulle uscite. Miretti è un obiettivo prioritario di Gilardino al Genoa, per Nicolussi Caviglia si valuteranno offerte a titolo definitivo. E una soluzione andrà trovata anche per Arthur, da ieri ufficialmente rientrato dal prestito alla Fiorentina: l’agente Pastorello ha provato a valutare i margini di conferma agli ordini di Thiago Motta, ma il brasiliano è destinato a partire di nuovo, con l’Everton che si è già mosso per prendere informazioni.