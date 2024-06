Theo Hernandez gela il Milan sul futuro: "Non so se resto o vado via"

Futuro? Si vedrà. Questo il messaggio che Theo Hernandez ha lanciato quest'oggi in conferenza stampa. A due giorni dalla prima gara dell' Europeo per lui e la Francia , che si giocherà lunedì alle 21 alla Dusseldorf Arena contro l' Austria , il terzino sinistro di proprietà del Milan ha lasciato una porta aperta ad una possibile partenza in estate.

Theo Hernandez: "Se resto al Milan? Vedremo"

Nonostante le recenti dichiarazioni di Zlatan Ibrahimovic, che aveva affermato come i big rossoneri non sarebbero partiti in questa sessione estiva di calciomercato, Theo Hernandez ha fatto trapelare una posizione un po' diversa nel corso della conferenza stampa odierna tenutasi in Germania, nel ritiro dei Bleus.