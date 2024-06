Thuram sferza Francia e Italia: "Il razzismo problema comune, l'abbiamo visto"

L'attaccante della nazionale francese e dell'Inter, a due giorni dall'esordio con la Francia ad Euro2024 contro l'Austria a Dusseldorf, ha parlato in conferenza stampa assieme ai connazionali Ousmane Dembelé, Olivier Giroud e Benjamin Pavard. Un tema piuttosto importante tra le dichiarazioni dei calciatori francesi è stato quello relativo alla politica, nonostante l'inizio degli Europei per i Bleus sia praticamente alle porte. La situazione politica in Francia è al momento piuttosto complicata , motivo per cui parte dei nazionali francesi hanno sollecitato i cittadini ad esprimere il proprio voto alle legislative anticipate del 30 giugno e 7 luglio, con Thuram che ha colto l'occasione per rendere prepotentemente nota la propria posizione politica nei confronti di un partito di cui non condivide assolutamente gli ideali: il Rassemblement National .

"Aiutano quel partito a vincere": la condanna di Thuram

L'attaccante dei Bleus ha rimarcato in conferenza stampa l'importanza del voto, soprattutto in questo delicato periodo politico che sta vivendo la Francia e da cui Marcus, così come il padre Lillian, si augurano di uscire molto presto. Ha esortato così i francesi: "Bisogna andare a votare, e battersi giorno dopo giorno affinché il Rassemblement National non vinca. La situazione è tristissima e molto grave. Quando lo abbiamo saputo, dopo l'amichevole contro il Canada, siamo rimasti tutti un po' sotto choc nello spogliatoio, c'era tristezza...tutti i giorni in tv martellano messaggi che aiutano quel partito a vincere. Come ha detto Ousmane (Dembélé), bisogna ripetere a tutti di andare a votare. Ma anche di battersi giorno dopo giorno perché il Rassemblement National (RN) non vinca".

Un pensiero forte che condivide con i suoi connazionali, di cui ha parlato così: "Non ho dubbi, sono tutti d'accordo con me. Poi, siamo in un paese libero, ognuno deve fare quello che sente, che ritiene giusto. Si può essere più riservati su questi argomenti, ma ripeto, non ho dubbi, tutti i Bleus la pensano come me. Dire 'andate a votare' non basta. Bisogna spiegare come siamo arrivati a questo punto, parlare della gravità della situazione. Per me non è difficile dipende dalla mia personalità, dall'educazione che ho ricevuto". Coscienza politica, l'antirazzismo e i diritti umani alla base di quanto tramandato da papà Lillian.

"È un problema per i tifosi e lo è per me"

Non sono mancate in conferenza stampa le domande sull'Italia, in riferimento alla quale non mancano purtroppo episodi di razzismo, di cui si è parlato ampiamente: "Anche in Italia c'è un problema, l'abbiamo visto con Mike (Maignan) negli stadi. Per me, a titolo personale, non è un problema perché io sono un calciatore. Ma lo è per migliaia di persone in Italia e quindi lo è in qualche modo anche per me". Ne discute con papà Lilian: "Lui non mi spinge a fare niente, a parte essere un ragazzo perbene. E' vero che crescendo vicino a lui, discutendo con lui, sento la responsabilità di far passare questi messaggi".