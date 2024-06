Rabiot titolare e una vittoria con l'Austria: così Deschamps carica la Francia

"La prima partita è molto importante. Non decisiva, ma molto importante. Vincere ti mette in una buona posizione e questo è il nostro obiettivo, anche se l'Austria la penserò allo stesso modo". Sono le parole di Didier Deschamps , che in conferenza stampa ha fatto il punto sull'esordio della Francia a Euro 2024. I Bleus scenderanno in campo contro l'Austria di Rangnick nella sfida valida per la prima giornata del girone D, in programma lunedì 17 giugno alle ore 21 presso la Merkur Spiel-Arena di Dusseldorf. Tra i possibili titolari anche il bianconero Adrien Rabiot - impegnato inoltre nella trattativa per il prolungamento del contratto con la Juve - che ha recuperato da un infortunio alla caviglia.

Deschamps tra Euro e elezioni



Il ct della Francia ha inoltre risposto in merito alle dichiarazioni di Marcus Thuram e Kylian Mbappé sulle prossime elezioni legislative. I due giocatori hanno infatti invitato i cittadini a non votare per l' Rassemblement National di Marine Le Pen. "Non commenterò quello che dicono i giocatori, altri hanno parlato ieri, alcuni vogliono parlare più di altri, è normale perché non sono estranei alla situazione che sta attraversando la Francia. Sono calciatori ma per prima cosa cittadini, e hanno la possibilità di dire cose che, con la loro sensibilità, probabilmente alimenteranno il dibattito. Il calcio può unire tutti e io ricordo che, comunque il Bleu della Francia rappresenta solidarietà, unione e diversità".

"I giocatori sono concentrati sull'obiettivo sportivo ma non disconnessi da ciò che può accadere intorno. Dobbiamo affrontare bene questa prima partita per metterci subito in una buona posizione - ha dichiarato l'ex centrocampista e allenatore bianconero - . Dobbiamo riconoscere che ovviamente i giocatori sono calciatori immensi ma soprattutto sono cittadini francesi. Non hanno indicazioni da parte mia e della federazione, sono liberi di poter dire le cose con le proprie parole, con la propria sensibilità. Personalmente ho tante cose da sistemare per la partita di domani e posso solo seguire ciò che mi sembra più importante.

"Anche se da giocatore non ho mai preso una posizione politica, abbiamo tutti un dovere civico. Non esiste un allenatore di alto livello che dica ai giocatori che non è importante vincere. Questa è una competizione, ma non devo esagerare con loro. Abbiamo osservato le ultime quattro partite dell'Austria, abbiamo un'analisi video di ciò che affronteremo. Ciò che tutte quelle partite avevano in comune era l'intensità. Certo, loro hanno qualità e talento, ma la forza dell'Austria è la capacità di applicare intensità e pressione".

"E usano bene la verticalità nel modo di giocare. Questa è la prima partita e dovremo essere concentrati. La Francia ha probabilmente la miglior rosa tra tutti i partecipanti agli Europei. Per quanto riguarda le qualità del singolo giocatore, sia in attacco che in difesa. Se vuoi vincere contro una squadra del genere, devi compensare alcune cose. Dobbiamo agire meglio come squadra e cogliere le opportunità nei momenti decisivi. Sono convinto che possiamo farlo. Mbappé? Insieme a Haaland, è probabilmente il migliore attaccante del mondo", ha aggiunto il ct della Francia.