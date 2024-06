Deschamps e l’infortunio di Mbappé al naso: “Non è messo per niente bene"

DÜSSELDORF (GERMANIA) - Buona la prima per la Francia a Euro 2024: ai vicecampioni del mondo basta l'autogol di Wöber al 38' della prima frazione di gioco per battere l'Austria di Rangnick e agganciare l'Olanda in vetta al Gruppo D. Il ct dei Galletti Didier Deschamps è soddisfatto della prova dei suoi ragazzi: "È sempre bello cominciare con una vittoria un grande torneo, è un'abitudine che abbiamo da anni, sono felice per la solidità e la generosità messe in campo dalla squadra. Sono sollevato e contento per quello che hanno fatto i ragazzi. Tutte le partite sono difficili, così come quella di stasera contro un avversario tosto come l'Austria. Abbiamo creato tante occasioni per andare sul 2-0, a livello di collettivo ci siamo dimostrati davvero solidi e generosi. È ottimo cominciare con una vittoria, specialmente in una serata dove tutti si sono aiutati in campo. Abbiamo tanta qualità in campo, ma i giocatori sanno che bisogna collaborare, specialmente in fase di non possesso. Tutti l'hanno fatto stasera, quindi sono soddisfatto".