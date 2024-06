Mbappé, niente operazione al naso: "Idee per una maschera?"

Gli esami a cui è stato sottoposto Kylian Mbappé all'ospedale di Dusseldorf sono stati rassicuranti. La decisione è quindi quella di non operare il capitano della Francia, come comunicato pubblicato dalla Federazione francese nella notte.

" Kylian Mbappé ha subito una frattura al naso. È tornato al campo base della squadra francese. Riceverà un trattamento nei prossimi giorni, ma non sarà sottoposto a un intervento chirurgico nell'immediato futuro . Verrà preparata una maschera per consentire al numero 10 della Francia di tornare alle competizioni dopo un periodo dedicato alle cure".

Mbappé e la domanda social ai follower

La FFF non ha però specificato quanto durerà questo periodo di trattamento ma, secondo Le Figaro, dovrebbe saltare le restanti due gare del girone. Interrogato dai giornalisti dopo la partita, il presidente della Federcalcio francese Philippe Diallo ha però rassicurato sulle condizioni della stella dei Bleus: "Andrà tutto bene". Intanto Mbappé nella notte, sui suoi canali social, ha anche scherzato su quanto accaduto.

L'attaccante ha scritto su X, rivolgendosi ai suoi followers: "Qualche idee sulle maschere?", con chiaro riferimento alla protezione che dovrà indossare non appena rientrerà in campo. Chissà che non stia pensando a qualche idea stravagante, magari con riferimento alle Tartarughe Ninja a cui spesso viene associato, e con una maschera a tema che, per scherzo, già in passato gli fu regalata dai compagni del Psg.