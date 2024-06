Mbappé scherza sulla maschera, ma l'infortunio è brutto: salta l'Olanda

"Mbappé out contro l'Olanda". È stata questa la notizia pubblicata da Canal+ in merito alle condizioni di Kylian dopo il duro colpo subito durante la partita contro l'Austria. L'attaccante è uscito con il naso sanguinante e visibilmente dolorante, ma gli esami a cui si è sottoposto nella notte hanno dato alcune rassicurazioni. Come comunicato dalla FFF (la Federazione francese), infatti, è quella di non sottoporre "a nessun intervento chirurgico nell'immediato futuro".

Mbappé, infortunio e situazione Europei Se questa mattina Le Figaro è stato abbastanza negativo circa la sua presenza nella fase a gironi, più ottimistica invece la notizia pubblicata proprio da Canal+. Secondo il quotidiano francese, infatti, Mbappè dovrebbe restare fuori soltanto nella gara contro l'Olanda, importantissima per giocarsi la vetta nel Gruppo D. L'attaccante verrà monitorato giorno dopo giorno dallo staff medico ma il non utilizzo contro gli Oranje potrebbe essere dovuto alle tempistiche di produzione e arrivo della maschera per permettere a Kylian di poter giocare in sicurezza e con una protezione per evitare di subire altri colpi proprio sul volto.

Più facile che Mbappé possa tornare in campo contro la Polonia, partita che potrebbe comunque essere decisiva per le sorti del girone ma questo dipenderà dai risultati della seconda giornata. Intanto l'attaccante nella notte, sui suoi canali social, ha anche scherzato su quanto accaduto. L'attaccante ha scritto su X, rivolgendosi ai suoi followers: "Qualche idee sulle maschere?". E sui social hanno iniziato a girare video di un regalo speciale, ricevuto qualche anno fa e con riferimento alla Tartarughe Ninja, a cui spesso viene associato. Ovviamente uno scherzo ma per sdrammattizare il momento e la notizia non positiva per lui e per la Francia.

